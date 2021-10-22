У Києві затримали працівників ДБР при передачі хабара для прокурорів

Фото: пресцентр СБУ

У Києві в четвер, 21 жовтня, правоохоронці затримали двох співробітників Державного бюро розслідувань, що на замовлення бізнесмена-забудовника намагалися підкупити посадовців Львівської обласної прокуратури для “вирішення питання” у сфері будівництва.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Співробітники ДБР покривали інтереси забудовників та допомагали їм вирішувати питання із правоохоронними органами.

Зокрема, в інтересах одного із них звернулися до львівського прокурора із проханням зняти арешт із певної земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити 5 000 доларів.

Зазначається, що такі дії затриманих співробітників ДБР були системними.

“Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями «закрити очі» на порушення своїх «клієнтів». У випадках, коли їм відмовлялися йти назустріч, співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців”, – йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – зловживання впливом (ст. 369-2) та провокація підкупу (ст 370). Зараз правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Водночас у ДБР заявили, що сприятимуть розслідуванню незаконних дій своїх співробітників. А керівників затриманих працівників відсторонять від посад на час розслідування.

“Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників”, – наголосили в Державному бюро розслідувань.

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