У Білорусі скасували обов’язковий масковий режим

Фото: Новинарня

Міністерство охорони здоров’я Білорусі скасувало обов’язковий масковий режим, упроваджений у республіці 9 жовтня.

Постанову МОЗ від 20 жовтня 2021 року розміщено на національному правовому інтернет-порталі у п’ятницю. Із неї вилучено пункт про обов’язковий масковий режим, передає агентство “Інтерфакс”.

У коментарі в офіційному Telegram-каналі МОЗ кажуть про вилучення вимоги “про обов’язковість використання фізичними особами засобів індивідуального захисту під час відвідування об’єктів, організацій, автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, зокрема в метрополітені”.

Лукашенко на нараді 19 жовтня вимагав не допускати ніякого тиску на людей у питаннях носіння захисних масок, дистанціювання і вакцинації. “Щодо масок, захисних засобів, дистанціювання і вакцинації я висловився. Беріть це до неухильного виконання. Ніякого тиску на людей”, – наголосив президент.

За останній тиждень добовий приріст хворих на коронавірус у Білорусі зберігається на високому рівні – близько 2 тис. випадків.

Крім того, Мінміськвиконком скасував рішення про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для таксистів і кур’єрів.

Такий захід передбачало рішення виконкому від 14 жовтня 2021 року, згідно з яким вносилися зміни до комплексного плану санітарно-епідеміологічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню інфекції COVID-19 у Мінську. В повідомленні в офіційному Telegram-каналі Мінміськвиконкому в п’ятницю йдеться, що це рішення скасовано.

У ньому також зазначалося, що мешкати в гуртожитках можуть тільки щеплені від COVID-19. Крім того, були обмеження за чисельністю (щонайбільше 10 осіб) екскурсійних груп у музеях, виставкових комплексах, рекомендувалося проводити богослужіння з використанням режимів аудіо- та відеозв’язку.

Читайте також:

Шмигаль: Масковий режим має стати нормою на найближчі два роки