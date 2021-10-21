Протягом вересня РФ збільшила час утримання українських кораблів у Керченській протоці, – дослідження

Керченська протока, фото Радіо Свобода

У рамках продовження блокади Азовського моря, Росія у вересні збільшила час утримання українських кораблів, які перетинають Керченську протоку перед виходом в Чорне море, майже до 40 годин.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені за підсумками моніторингу “Інституту Чорноморських стратегічних досліджень” та редакції Black SeaNews, передає “Крим.Реалії”.

“За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя і Бердянська з експортними вантажами, склала 39,7 години (в середньому за 2020 рік – 29,6; в серпні 2021 – 30,7)”, – наголошується у даних моніторингу.

При цьому час утримання суден, що входять в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, також збільшилася у порівнянні з даними за серпень цього року.

“За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть в українські порти Азовського моря Маріуполя, Бердянська, склала 22,4 години (в середньому 2020 року – 23,5; у серпні – 15,3)”, – уточнюється в оприлюднених даних.

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