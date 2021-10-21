Громадськість береться контролювати виконання річної програми Україна-НАТО

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Група громадських діячів, серед яких є експерти, ветерани, дипломати та активісти, оголосила про формування Ради громадського нагляду щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це йдеться у зверненні ініціативної групи в четвер, 21 жовтня, яка є в розпорядженні “Новинарні“.

Зазначається, що Рада громадського нагляду контролюватиме дії влади щодо здійснення реформ, передбачених програмою, щоб захистити євроатлантичний вибір українців та сприяти його безпосередній реалізації.

Зміни потрібні в багатьох сферах – у секторах безпеки і оборони, енергетики, правоохоронній та судовій системах, у питаннях зміцнення демократії та свободи слова. Щоб втілити ці зміни, ініціативна група Ради закликає владу і політичну опозицію об’єднати зусилля.

Звернення вже підтримали такі діячі, як Сергій Квіт, Андрій Левус, Володимир Огризко, Михайло Гончар, Йосип Зісельс, Роман Безсмертний, Стефан Романів(Союз українських організацій в Австралії), Микола Грицковян(Організація захисту чотирьох свобод України, США), Юлія Кузьменко, Агія Загребельська, Данило Лубківський, Михайло Басараб.

“Закріплення у Конституції України курсу на набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та в НАТО є наріжним каменем, своєрідним суспільним консенсусом щодо цивілізованого напрямку розвитку України. Для захисту та реалізації цього курсу потрібна злагодженість дій громадянського суспільства, політикуму, експертного середовища та представників державної влади. З огляду на зазначене, закликаємо українську владу та політичну опозицію об’єднатися навколо виконання РНП, оскільки лише спільними зусиллями ми можемо реалізувати конституційно закріплений євроатлантичний курс України”, – йдеться у зверненні.

З повним списком підписантів, який оновлюється, можна ознайомитися за посиланням.

Додати свій підпис можна, заповнивши форму за посиланням або написавши на електронну пошту: ccoanp@gmail.com.

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