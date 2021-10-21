Арестович розповів, де проходить реабілітацію Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук, котрий переніс операцію на серці, успішно проходить нині реабілітацію в Німеччині.

Про це повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у четвер, 21 жовтня, в ефірі телеканалу “Наш”.

“З паном Кравчуком трохи делікатне питання. Воно полягає в тому, що родичі та близькі просили не коментувати. Але оскільки є суспільний інтерес, інформацію можна озвучити. Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Родичі кажуть, що вона досить успішна”, – розповів Арестович, якого цитує “Інтерфакс”.

Він також зазначив, що ще невідомо, чи зможе Кравчук з’явитися на публіці до кінця року.

Як повідомлялося, наприкінці червня поточного року перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Наразі голову української делегації заміщає віце-прем’єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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