Уряд спростив проведення трансплантації кінцівок для військовослужбовців

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Кабінет Міністрів прийняв постанову, що забезпечить проведення трансплантації кінцівок особам, які втратили їх в результаті бойових дій, захищаючи незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в АТО/ООС та стримуванні збройної агресії РФ.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 20 жовтня, передає “Армія.Інформ”.

У постанові зазначено, що Український центр трансплант-координації може вивозити анатомічні матеріали людини за межі митної території України для проведення трансплантації кінцівок в іноземних лікарнях.

Також для встановлення можливості проведення трансплантації кінцівок в Україні Український центр трансплант-координації подає запит до Центрів трансплантації щодо підтвердження можливості проведення такої.

У пояснювальній записці повідомляється, що станом на сьогодні близько 1 200 українських військовослужбовців втратили кінцівки та потребують проведення трансплантації.

Уряд стверджує, що це рішення дозволить українським лікарям перейняти досвід іноземних колег з проведення таких надскладних операцій для їх подальшої реалізації в Україні.

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