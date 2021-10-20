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Навальний отримав премію Сахарова

20/10/2021 16:15

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває у в’язниці, отримав головну премію Євросоюзу у сфері прав людини. Європарламент присудив Навальному премію імені Сахарова “За свободу думки”.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Європарламенту у середу, 20 жовтня.

Кандидатура Навального була запропонована Європейською народною партією, яка є найбільшою фракцією в Європарламенті.

Депутати ЄНП назвали російського опозиціонера “головним політичним опонентом” президента Росії Володимира Путіна.

ЄНП у твітері напередодні також повідомила, що премію отримає Навальний.

Крім Навального, у 2021 році на премію номінували британську екологічну і правозахисну організацію Global Witness, активістку Сахраві Султану Хаю та ще 11 афганських жінок, а також колишню президентку Болівії Жанін Аньєс, яка теж наразі знаходиться за гратами.

Церемонія нагородження відбудеться 15 грудня у французькому Страсбурзі, проте сам лауреат на ній присутнім не буде, оскільки знаходиться зараз за гратами за так званою “справою Ів Роше”.

Довідково:
Премію “За свободу думки” імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.

Як інформувала “Новинарня“, у жовтні 2020 року глава Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова за свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.

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