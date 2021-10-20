Навальний отримав премію Сахарова

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває у в’язниці, отримав головну премію Євросоюзу у сфері прав людини. Європарламент присудив Навальному премію імені Сахарова “За свободу думки”.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Європарламенту у середу, 20 жовтня.
Кандидатура Навального була запропонована Європейською народною партією, яка є найбільшою фракцією в Європарламенті.
Депутати ЄНП назвали російського опозиціонера “головним політичним опонентом” президента Росії Володимира Путіна.
ЄНП у твітері напередодні також повідомила, що премію отримає Навальний.
Russian Opposition leader @Navalny is the laureate of the 2021 #SakharovPrize for Freedom of Thought.
Mr. Putin, free Alexei #Navalny. Europe calls for his – and all other political prisoners’ – freedom.#freenavalny pic.twitter.com/txf46QNV4k
— EPP Group (@EPPGroup) October 20, 2021
Крім Навального, у 2021 році на премію номінували британську екологічну і правозахисну організацію Global Witness, активістку Сахраві Султану Хаю та ще 11 афганських жінок, а також колишню президентку Болівії Жанін Аньєс, яка теж наразі знаходиться за гратами.
Церемонія нагородження відбудеться 15 грудня у французькому Страсбурзі, проте сам лауреат на ній присутнім не буде, оскільки знаходиться зараз за гратами за так званою “справою Ів Роше”.
Довідково:
Премію “За свободу думки” імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.
Як інформувала “Новинарня“, у жовтні 2020 року глава Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова за свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.
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