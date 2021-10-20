Міноборони переконує, що фінансує виробництво “Нептуна” і “Вільхи” в повному обсязі

Заступник міністра оборони України Олександр Носов, фото МОУ

Виробництво ракетних комплексів “Нептун” і “Вільха” фінансують у повному обсязі.

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Носов в ефірі “Радіо НВ”.

Так, на запитання щодо фінансування виробництва ракетних комплексів “Нептун” та “Вільха” Носов відповів, що ці проєкти фінансуються в повному обсязі.

“Кошти, які необхідні КБ “Луч” для виробництва ракетних комплексів “Нептун” та “Вільха”, ми виділяємо в повному обсязі”, – сказав Олександр Носов.

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