Rozetka розірвала співпрацю з компанією після українофобних анекдотів її засновниці

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Rozetka перестала співпрацювати з компанією YARO після українофобних анекдотів її засновниці.

Про це повідомив у понеділок, 18 жовтня, активіст Сергій Стерненко.

Як відомо, напередодні власниця бренду, невістка покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова відзначилась з українофобським “анекдотом” та фото в Москві на фоні Кремля.

За словами Стерненка, він закликав відомі компанії відмовитись від співпраці з Приваловою – й першою відгукнулася Rozetka.

“Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка “відсутній у продажу”. Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації”, – пише Стерненко.

Також він закликав українців тиснути на ті компанії, які досі не відмовилися від кондитерської продукції Yaro.

У самій компанії не погоджуються “з низкою обвинувачень та вірусних інформаційних атак, які наводнили сторінки соцмереж”.

“Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток”, – зазначили в компанії.

View this post on Instagram Публикация от YARO (@yaro.ua)

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