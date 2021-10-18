Помер перший темношкірий держсекретар США Колін Пауелл

Колін Пауелл. Фото: Getty Images

У США на 85-му році життя помер Колін Пауелл, який у 2001 році став першим темношкірим держсекретарем Сполучених Штатів.

Про смерть дипломата, який очолював Державний департамент США при президенті Джорджі Буші-молодшому, повідомила його родина у фейсбуці, інформує “Радіо Свобода“.

Зазначається, що Пауелл помер від ускладнень, спричинених COVID-19, хоч був повністю вакцинований.

“Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця”, – пишуть рідні Пауелла.

Колін Пауелл був генералом Збройних сил США.

Він народився 5 квітня 1937 року в Бронксі (Нью-Йорк) у сім’ї іммігрантів з Ямайки.

Зробив кар’єру як професійний військовий. Воював у В’єтнамі. Став першим темношкірим американцем – радником президента з національної безпеки при Рональді Рейгані, головою Об’єднаного комітету начальників штабів при Джорджі Буші-старшому і держсекретарем – при Джорджі Буші-молодшому.

Пауелл фактично керував діями американських військових під час операції “Буря в пустелі”, що завершилася 1991 року розгромом військ Саддама Хуссейна і звільненням Кувейту.

На посаді держсекретаря на початку 2000-х років він намагався переконати міжнародну спільноту підтримати військову операцію США в Іраку, звинувачуючи режим Саддама Хуссейна в зберіганні зброї масового ураження.

Діяльність Пауелла на посаді держсекретаря викликала критику в самих США, і на другий термін президентства Буша він на посаді не залишився.

На кількох виборах Пауелла розглядали як можливого кандидата в президенти від Республіканської партії, проте він відмовився балотуватися.

Будучи республіканцем, Пауелл публічно дистанціювався від політики Дональда Трампа.

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