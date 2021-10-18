КПВВ “Чаплинка” на адмінмежі з Кримом припиняє роботу

Контрольний пункт в’їзду-виїзду “Чаплинка” на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим 19 жовтня припиняє свою роботу.
Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомила Державна прикордонна служба України.
Прикордонники зазначають, що відповідне рішення ухвалене Херсонською ОДА.
На цьому напрямку продовжують роботу КПВВ “Каланчак” та “Чонгар”.
Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі “Українській правді” пояснив, що пропуск громадян через цей КПВВ не здійснювався фактично з червня цього року. Міська влада тоді видала розпорядження про тимчасове припинення роботи пункту пропуску і відтоді продовжувала його.
Нині ж винесено рішення про закриття КПВВ з 19 жовтня без подальших часових рамок.
За словами Демченка, прикордонники відзначають малий рух за цим напрямком. Йдеться про приблизно 100 осіб у докарантинний час та до 10 осіб – після введення карантинних обмежень.
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