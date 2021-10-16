СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2623882 +12983
Летальні випадки:
60414 +277
Одужали:
2322456 +5874
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13524231 (+41360). Оновлено: 08:17 16.10.2021
Home / Україна / “Альфа” на Донеччині затримала членів банди колишніх військових, які 2016 року грабували банки й інкасаторів. ФОТО

“Альфа” на Донеччині затримала членів банди колишніх військових, які 2016 року грабували банки й інкасаторів. ФОТО

16/10/2021 13:34

Служба безпеки України провела спецоперацію, внаслідок якої затримано трьох осіб, котрі ще у 2016 році вчинили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Про це в суботу, 16 жовтня, інформує пресцентр СБУ.

“Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції”, – зазначили в СБУ.

Зазначається, що перед затриманням зловмисники переховувалися на базі в Донецькій області, яка “має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження”. А щоб забезпечити пересування поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

“Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.
Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом”, – розповіли в СБУ.

Решту зловмисників затримали в ході силової спецоперації СБУ.

Фото: пресцентр СБУ

Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

За даними джерел “Української правди” у правоохоронних органах, чоловіки, які входять до складу злочинного угруповання, в минулому мали відношення до полку “Азов”.

Фотогалерея СБУ з бази затриманих:

затримання банди в Донецькій області - СБУ_3 затримання банди в Донецькій області - СБУ_4 затримання банди в Донецькій області - СБУ_5
<
>
Фото: пресцентр СБУ

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій “А” СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Читайте також:
СБУ запобігла диверсії на Луганщині: біля траси виявили схрон бойовиків із протитанковими мінами. ФОТО

Унікальних переглядів: 301

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Сервіси для ветеранів стануть доступні в застосунку “Дія”

Сервіси для ветеранів України стануть доступні в застосунку “Дія” у 2022 році. Про це повідомив  віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці в п’ятницю, 15 жовтня. За...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02