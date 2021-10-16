“Альфа” на Донеччині затримала членів банди колишніх військових, які 2016 року грабували банки й інкасаторів. ФОТО

Служба безпеки України провела спецоперацію, внаслідок якої затримано трьох осіб, котрі ще у 2016 році вчинили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Про це в суботу, 16 жовтня, інформує пресцентр СБУ.

“Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції”, – зазначили в СБУ.

Зазначається, що перед затриманням зловмисники переховувалися на базі в Донецькій області, яка “має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження”. А щоб забезпечити пересування поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

“Дане злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє – були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом”, – розповіли в СБУ.

Решту зловмисників затримали в ході силової спецоперації СБУ.

Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності.

За даними джерел “Української правди” у правоохоронних органах, чоловіки, які входять до складу злочинного угруповання, в минулому мали відношення до полку “Азов”.

Фотогалерея СБУ з бази затриманих:

< ► > Фото: пресцентр СБУ

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники департаменту контррозвідки СБУ, Центру спеціальних операцій “А” СБУ та слідчі Головного слідчого управління СБУ.

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