Марш у День захисника України: на Хрещатику спалили опудало Зеленського, на Подолі з вогнем відвідали офіс Льовочкіна

Спалення опудал Зеленського і Єрмака на Хрещатику. Фото: Громадське

На честь Дня захисників і захисниць України в Києві 14 жовтня пройшов “Марш захисників”, який з’єднався з маршем на честь УПА.

Учасники акції стартували з парку Шевченка і пройшли до Майдану Незалежності.

В акції брали участь націоналістичні партії ВО “Свобода”, “Правий сектор”, “Національний корпус”. Окремою коробкою до маршу долучився ще один організатор – “Рух ветеранів України”. Були також білоруські активісти та ін. – загалом близько 5 тисяч осіб.

Одночасно відбувся марш до 79-річчя від дня створення Української повстанської армії. Усі колони рухалися разом.

Перед початком маніфестації під пам’ятником Тарасу Шевченку відбувся мітинг із виступами політичних лідерів, зокрема від партії “Свобода”, яка цього дня святкувала 30-річчя свого створення.

На самому марші (на відміну від 24 серпня) були дозволені партійні прапори.

Попереду колони рухалися учасники бойових дій. В динаміках звучали патріотичні пісні. Представники “Нацкорпусу” несли транспаранти з вимогами звільнити їхніх побратимів-політв’язнів.

Як передає “Громадське“, на Хрещатику учасники ходи спалили опудала президента Володимира Зеленського та, ймовірно, голови його офісу Андрія Єрмака. Одним із приводів для такого протесту було названо “вагнергейт“.

Також маніфестанти запалили фаєри.

За даними журналістів, спершу представники “Національного корпусу” та деякі інші мітингувальники мали наміри йти до офісу президента на Банкову, щоб озвучити свої вимоги. Однак згодом “Свобода” і “Нацкорпус” заперечили такий план.

Порядок під час акції забезпечувала поліція, яка 14 жовтня перейшла на посилений режим роботи.

“Завдяки злагодженим діям правоохоронців, жодних правопорушень під час заходів за масової участі громадян не допущено.

Громадський порядок забезпечували співробітники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб системи МВС. У заходах взяли участь близько 5 тисяч громадян”, – відзвітувала пресслужба НП.

Фотогалерея (“Новинарня“, “Радіо Свобода”, “Громадське”):

Після того, як “Марш захисників” закінчився, деякі його учасники-націоналісти, зокрема активісти руху “Суспільство майбутнього” (“С14”) і Спілки ветеранів війни з Росією, пішли до “таємного офісу Льовочкіна” на вулиці Воздвиженській у районі Андріївського узвозу.

Вони обклеїли будівлю плакатами та написали на хіднику гасло з вимогою внести Сергія Льовочкіна – проросійського політика та нардепа від “ОПЗЖ” – до санкційного списку. Під “офісом Льовочкіна” також запалили фаєри.

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