На Покрову консульство РФ у Харкові несподівано “привітало” українців у соцмережах, засвітивши список шпигунів

Генеральне консульство Росії в Харкові несподіваним чином “привітало” з Днем захисників і захисниць України, виступивши проти політики Путіна щодо нашої країни.

Дописи й фото в четвер, 14 жовтня, розміщено на сторінках дипустанови в соцмережах Facebook та Instagram.

Співробітники генконсульства пишуть, що “щиро, від усього серця вітають український народ з Днем захисників і захисниць України”.

“Бажаємо вам богатирського здоров’я, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою.

Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації…”, “ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України…” – ідеться в дописі на ФБ-сторінці консульства.

А в інстаграмі можна побачити не лише підписи над кожним працівником установи на груповому фото, а й окремий список із переліком імен – “співробітників спецпідрозділу Служби зовнішньої розвідки РФ “Заслон”, Головного управління (колишнє ГРУ) генштабу ЗС Росії, українських колабораціоністів та “агентів ФСБ” на території Харкова, вигнаних із лав українських спецслужб.

Імовірно, сторінки генерального консульства в соцмережах були зламані. Хоча деякі коментатори жартують, що, можливо, це “крик душі” співробітників російського диппредставництва.

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