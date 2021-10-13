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Міноборони спростовує заяву журналіста про звільнення ексглави ГУР з військової служби

13/10/2021 14:37

Міністерство оборони України спростовує заяву журналіста Юрія Бутусова про звільнення ексглави ГУР генарал-полковника Василя Бурби з військової служби.

Про це йдеться у заяві відомства в середу, 13 жовтня.

“У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було“, – йдеться в повідомленні.

В МОУ додали, що інформація в медіа є “емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована підрив довіри до керівництва держави та міністерства оборони України”.

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