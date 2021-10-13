Міноборони спростовує заяву журналіста про звільнення ексглави ГУР з військової служби

Міністерство оборони України спростовує заяву журналіста Юрія Бутусова про звільнення ексглави ГУР генарал-полковника Василя Бурби з військової служби.
Про це йдеться у заяві відомства в середу, 13 жовтня.
“У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було“, – йдеться в повідомленні.
В МОУ додали, що інформація в медіа є “емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована підрив довіри до керівництва держави та міністерства оборони України”.
Читайте також:
“Справа вагнерівців”: ексглава ГУР Василь Бурба звільнився з військової служби, – ЗМІ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!