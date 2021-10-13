СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2578394 +16309
Летальні випадки:
59523 +471
Одужали:
2304361 +6462
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13379666 (+56174). Оновлено: 08:20 13.10.2021
Home / Культура / Фільм “Зошит війни” з’явився на онлайн-платформі

Фільм “Зошит війни” з’явився на онлайн-платформі

13/10/2021 13:51

Документальна стрічка “Зошит війни” Романа Любого вийшла на онлайн-платформі Takflix.

Фільм доступний мовою оригіналу з субтитрами на території України, повідомляє Мілітарний.

Фільм отримав приз глядацьких симпатій та дві спеціальні нагороди на кінофестивалі Docudays-UA 2020 року, а також здобув перемогу на Kharkiv Meet Docs.

“Зошит війни” мав вийти в кінотеатрах, але покази були скасовані через те, що Держкіно не видали фільму прокатне посвідчення на оригінальну версію фільму.

Попри це, команда фільму робить все для того, щоб фільм був побаченим:

“Дякуємо платформі Такфлікс та нашому прокатнику КІНО86, що у цій непростій ситуації не зупинились і знайшли формат, у якому фільм зможуть побачити глядачі”, – заявила творча команда стрічки.

Нагадаємо, що фільм “Зошит війни” (Note War), створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців.

Як інформувала “Новинарня“, українська прем’єра “Зошита війни” відбулася в кінотеатрі “Київська Русь” у Києві в День Незалежності, 24 серпня. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців.
Автори розповіли, що “стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить”.
Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA у 2020 році, де він здобув приз глядацьких симпатій та 2 спеціальні нагороди.

Серед співавторів фільму – Валерій Пузік, доброволець, український художник, письменник, режисер; Олексій Болдирєв, “Малиш”, старший сержант ЗСУ, снайпер, відомий тим, що під обстрілами підняв український прапор над Донецьким аеропортом (загинув в зоні АТО 9 грудня 2015 року); Іван Матейко, підприємець, співзасновник маркетингової vio.agency, доброволець, в.о. командира відділення взводу розвідки 4-го батальйону оперативного призначення НГУ “Крук”; Володимир Небір, “кіборг”, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. Всього таких співавторів – 18. Деякі з них загинули на фронті.

Читайте також:
Активісти вимагають у Держкіно дозволити прокат “Зошитів війни”

Унікальних переглядів: 15

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“ВВС Україна” показала лонглисти “Книги року-2021”

ВВС News Україна визначила довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2021, Книга року ВВС-Есеїстика-2021 та Дитяча книга року ВВС-2021, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02