Фільм “Зошит війни” з’явився на онлайн-платформі

Кадр із фільму

Документальна стрічка “Зошит війни” Романа Любого вийшла на онлайн-платформі Takflix.

Фільм доступний мовою оригіналу з субтитрами на території України, повідомляє Мілітарний.

Фільм отримав приз глядацьких симпатій та дві спеціальні нагороди на кінофестивалі Docudays-UA 2020 року, а також здобув перемогу на Kharkiv Meet Docs.

“Зошит війни” мав вийти в кінотеатрах, але покази були скасовані через те, що Держкіно не видали фільму прокатне посвідчення на оригінальну версію фільму.

Попри це, команда фільму робить все для того, щоб фільм був побаченим:

“Дякуємо платформі Такфлікс та нашому прокатнику КІНО86, що у цій непростій ситуації не зупинились і знайшли формат, у якому фільм зможуть побачити глядачі”, – заявила творча команда стрічки.

Нагадаємо, що фільм “Зошит війни” (Note War), створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців.

Як інформувала “Новинарня“, українська прем’єра “Зошита війни” відбулася в кінотеатрі “Київська Русь” у Києві в День Незалежності, 24 серпня. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців.

Автори розповіли, що “стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить”.

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA у 2020 році, де він здобув приз глядацьких симпатій та 2 спеціальні нагороди.

Серед співавторів фільму – Валерій Пузік, доброволець, український художник, письменник, режисер; Олексій Болдирєв, “Малиш”, старший сержант ЗСУ, снайпер, відомий тим, що під обстрілами підняв український прапор над Донецьким аеропортом (загинув в зоні АТО 9 грудня 2015 року); Іван Матейко, підприємець, співзасновник маркетингової vio.agency, доброволець, в.о. командира відділення взводу розвідки 4-го батальйону оперативного призначення НГУ “Крук”; Володимир Небір, “кіборг”, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня. Всього таких співавторів – 18. Деякі з них загинули на фронті.

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