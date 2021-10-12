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На Прикарпатті депутат-священник ПЦУ переміг у конкурсі на директора музейно-виставкового центру

12/10/2021 20:47

Священник Федір Мороз переміг у конкурсі на директора комунального закладу “Музейно-виставкового центру Калуської міської ради”.

Засідання конкурсної комісії відбулося 11 жовтня. Двоє претендентів — о. Федір Мороз та Артур Єфремов — представили проєкти програм розвитку закладу на 1 та 5 років, повідомляють “Вікна”.

Зазначається, що в своїй програмі священик ПЦУ о. Федір Мороз наголосив на постійному поповненні фондів, активізації фондової та експозиційної роботи, залучення до діяльності молоді та активної частини громади міста.

О. Федір 1976 року народження, закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за напрямами “Філософія” та “Релігієзнавство” і здобув кваліфікацію бакалавра філософії, релігієзнавця і викладача релігієзнавчих і філософських дисциплін. Закінчив Київську духовну академію. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ в Калуші. Депутат Калуської міської ради (партія “Платформа Громад”).

Члени комісії мали можливість поставити додаткові питання обом кандидатам і розділилися в своїх оцінках презентацій програм.

У результаті відкритим шляхом голосування переможцем обрали о. Федора Мороза. Комісія рекомендувала управлінню культури укласти з ним контракт. Після цього о. Федір Мороз зазначив:

“Я можу відмовитися? Ви можете проголосувати ще раз і лишається один кандидат? Я не хочу, щоб не було через мене судових справ. Давайте я попрацююю три роки і через три роки я прийду і ми поговоримо”.

У відповідь голова конкурсної комісії, голова Калуського міськрайонного обєднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” Леся Кирилович дала негативну відповідь. За її словами, надалі о. Федір Мороз вступає у правові відносини із управлінням культури, національностей та релігії.

Варто зазначити, що на роботу комісії надійшли скарги у зв’язку з тим, що одного із претендентів — о. Федора Мороза — не мали б допустити до другого етапу конкурсу, адже він не має 3-річного досвіду стажу в сфері культури. Цю інформацію голова конкурсної комісії оприлюднила після голосування.

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