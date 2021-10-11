У 35-й бригаді морської піхоти – новий командир. Палас став заступником командувача МП

Новим командиром 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського став полковник Юрій Андрієнко, а його попередник Микола Палас призначений на посаду заступника командувача морської піхоти.
Про такі кадрові зміни повідомив у понеділок, 11 жовтня, командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль на полігоні МП в Херсонській області. Цього ж дня Палас урочисто попрощався з бойовим прапором бригади.
“Очолити наш потужний колектив, який за короткий час існування встиг прославити себе вагомими здобутками у справі захисту країни – велика честь для мене. Попереду у нас нові завдання і нові виклики. Упевнений, разом ми подолаємо будь-які перешкоди, адже ми – морська піхота України!”, – цитує полковника Андрієнка пресслужба КМП.
Нагадаємо, що Микола Палас в 2018 році призначений командиром новосформованої 35-ї окремої бригади морської піхоти. До цього обіймав посаду заступника командира 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.
Лицар двох орденів Богдана Хмельницького (ІІ і ІІІ ступенів) та ордена “За мужність”.
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