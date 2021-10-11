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Поліція відкрила провадження за фактом телефонних погроз Вірастюку

11/10/2021 15:26

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз народному депутату, особу порушника встановлено, з ним проводять необхідні слідчі дії.

Про це у понеділок, 11 жовтня, інформує пресслужба поліції Києва.

“Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, інформація про те, що народному депутату України погрожували по телефону, надійшла до них і була зареєстрована в понеділок.

Було встановлено, що порушник перебуває в м. Миколаєві, це місцевий житель 2002 р. н. Його доставили для надання пояснень до відділу поліції, наразі правоохоронці з’ясовують мотиви та обставини його вчинку.

Водночас у повідомленні не зазначено імені парламентарія, на адресу якого надійшли погрози.

Агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про народного депутата фракції “Слуга народу”, заслуженого майстра спорту України Василя Вірастюка.

“Погрози надходили на адресу народного депутата Вірастюка. Людина, яка погрожувала, – психічно нездорова”, – повідомило агентству джерело.

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