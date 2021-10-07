Урочистості в Бабиному Яру: крім євреїв, згадали й українських борців

Урочистості в Бабиному Яру 6 жовтня. Фото: РП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що меморіальний комплекс у Бабиному Яру дасть змогу відчути страждання, які приносять нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість.

Про це він заявив у своїй промові під час церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру за участі високих іноземних гостей ввечері 6 жовтня, передає УНІАН.

Президент наголосив, що Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів.

“Це чорна потворна сторінка світової історії… Був час, коли цю сторінку намагалися вирвати, стерти та заховати за стіною кам’яного мовчання… Був час, коли сторінку Бабиного Яру намагалися не помічати і жити, ніби її немає і не було…” – зазначив глава держави.

“Було багато заяв і обіцянок, багато років без меморіального комплексу у цьому місці. Я щасливий, що… ми нарешті почали рухатися…” – сказав президент України.

За його словами, щомісяця в Бабиному Яру з’являтимуться нові об’єкти, які за кілька років стануть частиною єдиного масштабного комплексу пам’яті про трагедію.

“Він дасть змогу сповна відчути жах і біль, страждання, які приносять людству нацизм, расизм, антисемітизм, ксенофобія і нетерпимість. Так, на жаль, це не допоможе убитим тут, але допоможе живим і тим, хто має про це знати, пам’ятати, передати дітям та онукам. Щоб тоді, коли ми потрапимо у наступний виток спіралі, за якою розвивається цивілізація, у всіх нас… був тільки один шлях – шлях людини”, – підсумував Зеленський.

Він зазначив, що в перші два дні нацисти стратили в Бабиному Яру 33 771 єврея, переважно це були люди похилого віку, жінки та діти, старші за три роки, а немовлят взагалі вбивали, не рахуючи.

У наступні два роки нацисти стратили в Бабиному Яру майже все єврейське населення Києва, а далі вбивали ромів, українців, військовополонених, порушників порядку.

“Скільки їх залишилося лежати тут назавжди? Точно на сьогодні не скаже ніхто. На Нюрнберзькому процесі йшлося про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що, імовірно, близько двохсот тисяч людей. Для нацистів ці тисячі не мали значення, на відміну від усіх нас. Бо кожна нова тисяча жертв – це нова тисяча років, у які триватиме наш біль. Хоча навряд чи взагалі є час, який здатен його заспокоїти”, – сказав глава держави, наголосивши, що трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного, адже це – злочин проти людського виду.

Президент зауважив, що нацизм був переможений не тільки зброєю, а й силою людської душі, гуманізму та милосердя тих, хто обрав шлях людяності. І кожен, хто рятував євреїв у часи Голокосту, був удостоєний високого звання Праведника народів світу.

“Серед тих, чиї історії відомі, сьогодні це звання носять 2659 українців. Ми пишаємося кожним із них. І завжди будемо державою, де головною цінністю є людина, а не ідеологія”, – наголосив глава держави, якого цитує пресслужба Банкової.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що, зважаючи на трагедію у Бабиному Яру, вдячний Україні за тісне партнерство між державами.

“Для німця, для федерального президента Німеччини, шлях сюди – до Бабиного Яру – є важким, проте я вдячний, що я сьогодні тут…” – сказав він.

Штайнмаєр зазначив, що цей злочин проти людства розпочався ще раніше – під час “загарбницьких походів” Німеччини на світ, в набагато більше, ніж 1 млн євреїв в Україні стали жертвами цього “голокосту від куль”, зокрема в Києві, Бердичеві, Одесі, Чернівцях та інших містах.

“Я сьогодні тут, щоб нагадати, тому що ми повинні нагадувати, щоб бачити і розуміти, до чого можуть призвести безмірні ненависть і націоналізм, антисемітизм і расова ворожнеча. Німецька загарбницька війна на винищення була вбивством і варварством, її жертвами стали мільйони”, – сказав він.

Президент Німеччини нагадав, що вбивства у Бабиному Яру тривали до самого відходу німців, адже, окрім євреїв, у цьому місці були розстріляні десятки тисяч ромів та українців, які були не згодні з окупантами.

“Я схиляю голову у глибокій жалобі за загиблими і одночасно відчуваю глибоку вдячність за примирення, задля якого ви… подали руку нам – німцям. Примирення – це не те, чого можна вимагати, його можна лише давати. Тим більшу вдячність я відчуваю за тісне партнерство, яке поєднує наші країни сьогодні”, – заявив він.

За словами Штайнмаєра, німці знають про свою відповідальність перед історією, яка ніколи не мине та є відповідальністю “за наше спільне майбутнє”.

Президент Німеччини також наголосив, що боротьба проти антисемітизму має продовжуватися, як і юридичне опрацювання злочинів того часу.

Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог наголосив, що в Бабиному Яру сталася найстрашніша трагедія в історії єврейського народу.

“Протягом двох діб тут працювали кулемети. Десятки тисяч київських євреїв [були вбиті]. Були закреслені долі цілих родин”, – сказав президент Ізраїлю.

Герцог зазначив, що сьогодні світові лідери мають засуджувати будь-які прояви антисемітизму.

“Ми маємо боротися зі злом, із жорстокістю, щоб люди не забували, до чого можуть призвести антисемітизм і расизм. Ми маємо пообіцяти людству з цього місця, що Бабин Яр ніколи більше не повториться”, – наголосив він.

Президент Ізраїлю подякував Главі Української держави та всім, хто причетний до реалізації проекту будівництва меморіалу в Бабиному Яру, за увагу до пам’яті про жертв трагедії.

У церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру взяли участь Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, Голова парламенту Грузії Каха Кучава, Спікер Риксдагу Швеції Андреас Норлен, Маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький. Крім того, на заході були присутні представники парламентів Чехії, Австрії, Литви та Латвії, спеціальний представник з питань Голокосту Держдепартаменту США Еллен Джермейн, спеціальний представник Прем’єр-міністра Великої Британії лорд Амед Вімблдонський, рабини, лідери духовенства, посли та представники дипломатичного корпусу, а також експерти, науковці та меценати з усього світу, які опікуються темою Голокосту.

Глава Української держави та гості взяли участь у відкритті-перформансі меморіального об’єкта “Кристалічна стіна плачу” авторства художниці Марини Абрамович.

Також присутні ознайомилися з аудіовізуальною інсталяцією “Дзеркальне поле”. Цей об’єкт – це стовпи з динаміками, з яких голосами дорослих і дітей озвучують імена жертв Бабиного Яру.

Учасники заходу переглянули світловий перформанс у яру та відвідали символічну синагогу “Місце для роздумів”, де була виконана молитва кантора.

Як відомо, в межах заходів до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру в Києві відбулася офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та офіційних іноземних гостей. Напередодні, 5 жовтня, до України прибув з офіційним державним візитом президент Ізраїлю Іцхак Герцог, а 6 жовтня – президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Жалобні заходи до роковин трагедії у Бабину Яру розпочалися 30 вересня.

За два дні 29 та 30 вересня 1941 року окупаційна влада Третього рейху розстріляла у Бабиному Яру майже 34 тисяч євреїв. Це був тільки початок “конвеєру смерті”. Далі там же гітлерівці розстрілювали ромів і священнослужителів, душевно хворих, інтелігенцію, українських націоналістів та військовополонених.

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