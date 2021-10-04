У Підмосков’ї розбився вертоліт, є загиблі

У Московської області Російської Федерації розбився легкомоторний вертоліт, три людини загинули.
Про це повідомляє “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу МНС РФ.
“При виконанні навчально-тренувального польоту в лісосмузі в населеному пункті ЗІЛ-містечко міського округу Литкаріно зазнав аварії вертоліт Robinson R-44. Загоряння не відбулося. У результаті події загинули три людини”, – заявили у відомстві.
За інформацією російських так званих ЗМІ, на борту перебували двоє чоловіків та жінка.
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