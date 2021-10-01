Україна повністю перейшла на електронні лікарняні

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Із п’ятниці, 1 жовтня, оформлення всіх лікарняних в Україні відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.

Про це заявив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп від “Слуги народу” Михайло Радуцький.

Він переконує, що станом на кінець минулого місяця 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. Також нардеп додав, що зараз лише сотня лікарень не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах.

Сімейний лікар повинен створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та підписати його кепом (кваліфікований електронний підпис).

Пацієнт отримає про це повідомлення від системи E-health. Потім лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності.

Пацієнт також отримує повідомлення на телефон від ПФУ.

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