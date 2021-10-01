Україна повністю перейшла на електронні лікарняні

Фото: "Новинарня"
Із п’ятниці, 1 жовтня, оформлення всіх лікарняних в Україні відбуватиметься виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров’я.
Про це заявив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп від “Слуги народу” Михайло Радуцький.
Він переконує, що станом на кінець минулого місяця 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. Також нардеп додав, що зараз лише сотня лікарень не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах.
Сімейний лікар повинен створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та підписати його кепом (кваліфікований електронний підпис).
Пацієнт отримає про це повідомлення від системи E-health. Потім лікарняний потрапить до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності.
Пацієнт також отримує повідомлення на телефон від ПФУ.
Читайте також:
COVID-19 в Україні: понад 12 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 172 людини
Унікальних переглядів:
30
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!