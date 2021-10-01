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“Крим, 5-та ранку”: в Києві анонсували міжнародний проєкт з підтримки політв’язнів

01/10/2021 18:11

У Києві запускають міжнародний проєкт “Крим, 5-та ранку”, присвячений кримським політв’язням.

Про це повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв.

“Це час, коли темні сили можуть прийти в будинок, де всі сплять, перевернути все догори дригом і забрати до в’язниці батька, сина або чоловіка. “Крим, 5 ранку” – документальний перформанс та інформаційна кампанія за участі відомих і авторитетних осіб. Проєкт спрямований на збільшення видимості проблеми політичних в’язнів і переслідувань громадянських журналістів у Криму”, – написав Алієв.

За його словами, світова прем’єра п’єси відбудеться в листопаді в Києві.

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Україна

“Крим, 5-та ранку”: в Києві анонсували міжнародний проєкт з підтримки політв’язнів

У Києві запускають міжнародний проєкт “Крим, 5-та ранку”, присвячений кримським політв’язням. Про це повідомив заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. “Це час, коли темні сили можуть прийти в...

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