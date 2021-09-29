На Харківщині попрощалися з бійцем 54 омбр Віктором Молостовим

Фото: Микола Шарий

У селі Новоолександрівка Харківської області попрощалися з бійцем 54-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Мазепи Віктором Молостовим, який 26 вересня загинув на Донеччині внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Про це в середу, 29 вересня, повідомляє АрміяInform.

“Командир бойової машини – командир механізованого відділення старший солдат Віктор Молостов не дожив до свого 50-річчя лише півтора місяця. У 2015-му він залишив свою цивільну роботу та добровільно пішов до Збройних сил України за мобілізацією. Проходив службу в різних армійських колективах, що брали безпосередню участь в російсько-українській війні. З березня 2021-го перебував у лавах окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи”, – йдеться у повідомленні.

Провести в останню путь захисника України до його рідної Новоолександрівки на Сахновщині прибули військовослужбовці з різних частини і установ Харківського гарнізону, бойові побратими, які приїхали з фронту, представники ОК “Схід”, а також посадовці органів місцевого самоврядування.

Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

За словами командування бригади, Віктор був вірним другом, користувався величезним авторитетом серед товаришів по службі, а як молодший командир мав чіткі перспективи щодо подальшого кар’єрного зростання.

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