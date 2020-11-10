Росія має виплатити Навальному €8,5 тисяч, – рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини постановив, що уряд Росії повинен виплатити російському опозиційному політику Олексію Навальному 8,5 тисяч євро за порушення його прав.
Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив у вівторок, 10 листопада. Воно вже опубліковане на сайті суду.
Справа “Навальний і Гунько проти Росії” стосувалася придушення політичних протестних акцій російської опозиції на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.
Олексій Навальний і Вадим Гунько оскаржили свої затримання під час демонстрації, тримання у поліцейському відділку та подальше адміністративне покарання. Навальний при цьому заявив у ЄСПЛ про вжиття до нього надмірної фізичної сили з боку співробітника поліції.
Європейський суд, розглянувши справу, виявив порушення російською владою Європейської конвенції з прав людини, зокрема:
ЄСПЛ постановив російському уряду виплатити Навальному 8,5 тис. євро та Гуньку 7,5 тис. євро компенсації за завдану нематеріальну шкоду.
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