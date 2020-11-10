Росія має виплатити Навальному €8,5 тисяч, – рішення ЄСПЛ

Олексій Навальний

Європейський суд з прав людини постановив, що уряд Росії повинен виплатити російському опозиційному політику Олексію Навальному 8,5 тисяч євро за порушення його прав.

Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив у вівторок, 10 листопада. Воно вже опубліковане на сайті суду.

Справа “Навальний і Гунько проти Росії” стосувалася придушення політичних протестних акцій російської опозиції на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.

Олексій Навальний і Вадим Гунько оскаржили свої затримання під час демонстрації, тримання у поліцейському відділку та подальше адміністративне покарання. Навальний при цьому заявив у ЄСПЛ про вжиття до нього надмірної фізичної сили з боку співробітника поліції.

Європейський суд, розглянувши справу, виявив порушення російською владою Європейської конвенції з прав людини, зокрема:

ст. 3 (заборона нелюдського і такого, що принижує гідність особи, поводження);

ст. 5 (право на безпеку і свободу);

ст. 6 (право на справедливе слідство);

ст. 11 (свобода зібрань).

ЄСПЛ постановив російському уряду виплатити Навальному 8,5 тис. євро та Гуньку 7,5 тис. євро компенсації за завдану нематеріальну шкоду.

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