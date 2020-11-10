В Одесі відкрили кримінальне провадження через наругу над прапорами ЄС

Ілюстративне фото

В Одесі невідомі зрізали з флагштоків, пофарбували та потоптали прапори Європейського Союзу. Наразі правоохоронці розпочали слідство за вказаним фактом.

Відеозапис потрапив у мережу 10 листопада, але сам інцидент стався вранці 8 листопада, повідомив речник заступника міського голови Микола Покровський у коментарі Радіо Свобода.

З його слів, два прапори зрізали біля Одеської міської ради і біля Потьомкінських сходів.

“Це все тривало близько 15 секунд – поки працівники муніципальної охорони відчиняли двері міської ради і вибігали на вулицю, вже нікого не було. Є відеозаписи того, як це робилось, вони передані до поліції”, – повідомив Покровський.

Фотографії із пошкодженим прапором та відео його зривання оприлюднила у фейсбуці організація “Традиція і порядок”, яка називає себе “консервативним рухом”.

Вони порівняли вивішування прапора Євросоюзу на державних установах із російським прапором, який піднімали на Донбасі перед початком війни. Крім зрізання прапорів у центрі міста, представники організації також написали заяву в поліцію щодо, незаконного, на їхню думку, розміщення прапора ЄС біля Одеської обласної держадміністрації.

Як зазначив Покровський, факт зрізання двох прапорів та наругу над ними внесли до Єдиного реєстру кримінальних проваджень. Спочатку дії активістів кваліфікували не як наругу над прапорами, а як звичайну крадіжку (стаття 185).

Втім, як уточнили журналістам в поліції, після оприлюднення в мережі відео і фото знущань над прапорами, правоохоронці додали до можливого складу злочину ч.2 статті 338 “публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави”.

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