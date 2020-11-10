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Окупанти на Донбасі встановлюють нові мінні пастки, – розвідка

10/11/2020 15:18

 

Російські окупаційні війська на Донбасі встановлюють мінні пастки та облаштовують інженерне обладнання.

Про це у вівторок, 10 листопада, інформує пресслужба Міністерства оборони України.

“Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти застосовують диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток із використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

У розвідці зауважили, що підконтрольні російським окупаційним адміністраціям ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними силами.

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