Окупанти на Донбасі встановлюють нові мінні пастки, – розвідка

Російські окупаційні війська на Донбасі встановлюють мінні пастки та облаштовують інженерне обладнання.
Про це у вівторок, 10 листопада, інформує пресслужба Міністерства оборони України.
“Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, – йдеться в повідомленні.
Окупанти застосовують диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток із використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.
У розвідці зауважили, що підконтрольні російським окупаційним адміністраціям ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними силами.
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