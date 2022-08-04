У Росії хочуть заборонити звільнятися з війська, – Генштаб ЗСУ

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За інформацією Генштабу Збройних сил України, Російська Федерація має складнощі з комплектацією підрозділів, які воюють на території нашої держави, тому планує змінити законодавство.

Про це в четвер, 4 серпня, заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає “Укрінформ”.

“Керівництво Росії намагається припинити відплив особового складу з армії і тому планує змінити законодавство та заборонити звільнятися з лав збройних сил. Крім того, спостерігається низька активність цивільного населення з підписання контрактів на військову службу”, – сказав Громов.

За його словами, також існує істотний недобір курсантів до військових закладів.

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