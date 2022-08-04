У Берліні вибухнув склад з боєприпасами, почалась пожежа у лісі. ВІДЕО

У Берліні в лісі Ґрюневальд спалахнула пожежа після вибуху на поліцейському складі боєприпасів і піротехніки.

Про це в четвер, 4 серпня, інформує Deutsche Welle.

Через подальші вибухи і уламки, що розлітаються, пожежні команди, станом на обід, не приступили до гасіння полум’я.

За словами представника поліції, причина вибуху з’ясовується. Вогнем охоплена площа півтора гектара.

На місці працює понад сотня співробітників пожежної служби та поліції, до об’єкту прибули поліцейські водомети. Є запит на допомогу інших служб та спецпідрозділів Збройних сил ФРН.

Повідомлень про поранених та загиблих поки не надходило. За даними екстрених служб, житловим будинкам нічого не загрожує. Найближчі з них розташовані не менш як за два кілометри від місця події.

Рух регіональних поїздів у західному напрямку припинено. Поки невідомо, якою мірою постраждав рух поїздів дальнього слідування. Ділянка автобану 115 перекрита в обох напрямках.

Влада закликала мешканців німецької столиці по можливості уникати району пожежі, а також не відвідувати ліс Ґрюневальд.

Попередження поширюються, зокрема, через мобільні застосунки. Мешканцям прилеглих районів рекомендували тримати вікна та двері зачиненими, а також не вмикати кондиціонери.

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