СБУ затримала ще одного коригувальника ворожих ударів по Миколаївщині

Фото: пресцентр СБУ

СБУ затримала чергового коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині, він виявився місцевим таксистом, який дуже чекав на “російську весну”.

Про це повідомляє спецслужба у четвер, 4 серпня.

Затриманий Службою безпеки зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху в регіоні.

“Зрадник ініціативно “зливав” дані через групи в соціальних мережах і месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту”, – йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуку у затриманого корегувальника вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру.

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