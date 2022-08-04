Росіяни з реактивних систем обстріляли село під Запоріжжям

Російські військові з реактивних систем залпового вогню обстріляли село у Запорізькому районі.

Про це ввечері в четвер, 4 серпня, повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

“Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста між п‘ятою та шостою вечора, – це звуки ворожих обстрілів із РСЗВ одного з сіл Запорізького району”, – написав він.

Унаслідок обстрілів сталося загоряння трави.

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