Росія удосвіта вдарила по Миколаєву: уражені два райони, пошкоджені будинки

Фото: Євген Загородній / через ФБ Роман Костенко

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у четвер, 4 серпня.

Під обстріли потрапили два райони обласного центру.

“Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому”, – зазначив міський голова.

Пізніше Миколаївська ОВА повідомила деталі обстрілу. Під вогнем були два райони міста.

“За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки (у них вибиті вікна та пошкоджений дах). Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється”, – йдеться у повідомленні Віталія Кіма.

Містян просять залишатися вдома.

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