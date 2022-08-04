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Окупанти випустили по житлових кварталах Нікополя 60 снарядів з “Градів”

04/08/2022 10:10

Цієї ночі росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили два райони – Нікопольський та Криворізький.
По житлових кварталах Нікополя прилетіло 60 снарядів із “Граду”. За попередніми даними, люди не постраждали, але є значні руйнування будівель.

Про це повідомив у четвер, 4 серпня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

“Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей”, – написав він.

Крім того, у Нікополі через обстріл перебило дві лінії електропередач. Без світла залишились понад 3000 мешканців.

Другий обстріл відбувся у Криворізькому районі. Ворог накривав “ураганами” Карпівську та Широківську громади.

У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу, вона лікується амбулаторно.

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