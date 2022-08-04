На Святогірському напрямку знищено мінометну батарею окупантів

На Святогірському напрямку в Донецькій області спільними зусиллями нацгвардійців та десантників знищено мінометну батарею окупантів.
Про це в четвер, 4 серпня, повідомила пресслужба Національної гвардії України.
“Артилерією 81-ї окремої аеромобільної бригади разом з коригуванням гвардійцями Батальйон імені генерала Кульчицького на Святогірському напрямку ефектно знищено мінометну батарею російських окупаційних військ”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 162 – 04.08.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!