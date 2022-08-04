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На Херсонщині ЗСУ дали відсіч росіянам біля Білогірки, – Генштаб

04/08/2022 19:12

У Херсонській області Збройні сили України відбили наступ росіян біля Білогірки та Лозового  Бериславського району.

Про це ввечері в четвер, 4 серпня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території.

“Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка”, – йдеться в повідомленні.

Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад.

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