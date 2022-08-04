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Харківщина – теж під ворожими обстрілами, четверо постраждалих за добу

04/08/2022 10:34

Вночі росіяни обстріляли Харків та область. Минулої доби було госпіталізовано четверо людей.

Про це у четвер, 4 серпня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв м. Харків. В Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об’єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні. 

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

“За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському”, – додав Синєгубов.

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