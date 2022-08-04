Біля посольства РФ у Києві провели акцію “Вибл*ки діда Вови”

Фото: ГО "Ардіс"

В Києві біля посольства РФ пройшла протестна акція “Вибл**ки дєда Вови”.

Про це в коментарі “24 каналу” повідомив представник ГО “Агенція Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод” Юрій Федоренко.

З його слів, день для проведення акції обрали не випадково – 3 серпня, у міжнародний день кавуна.

“Бо російські окупанти тільки на це і годяться, аби об їх голови розбивати кавуни”, – аргументував активіст.

Юрій Федоренко зазначив, що військове вторгнення росіян в Україну зруйнувало імідж колись “елітних” підрозділів російської армії – адже в перший же день вторгнення росія втратила “еліту еліт” при спробі захоплення аеропорту Гостомель. Там висадилася 45-та бригада спеціального призначення вдв, але практично вся вона була знищена українськими захисниками. Російська “еліта” не пройшла випробування Україною.

Юрій Федоренко зазначає, що єдиним досягненням путінського вдв в Україні стали колосальні втрати особового складу та руйнування “совкового” міфу про непереможність десантних військ країни-агресорки.

“Втрати ВДВ становлять 20% від загальних втрат окупантів. Кожен 5 загарбник належить “блакитним беретам”. Не секрет, що путін переоцінив власні ресурси та сили, які існують виключно на папері, які люб’язно підсовували путіну його підлеглі. Однак, ситуація з вдв вкотре це підтверджує. Від колишньої “гордості та слави” залишилися лише військові злочини, якими “прославилися” в Україні російські “славетні десантники”, – каже Федоренко.

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