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Замість Костіна і Совгирі: ЦВК назвала імена двох нових нардепів від “Слуги народу”

03/08/2022 13:40

Народними депутатами від “Слуги народу” замість Андрія Костіна, якого призначили генеральним прокурором, і Ольги Совгирі, що стала суддею Конституційного суду, стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

“27 липня Комісія отримала постанови ВР про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі. Вони написали заяви про складення депутатських повноважень. Тож обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Івасюка”, – йдеться в повідомленні.

На парламентських виборах у липні 2019 Михайлюк був під №142 у виборчому списку партії “Слуга народу”, а Івасюк – під №143.

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Україна

Замість Костіна і Совгирі: ЦВК назвала імена двох нових нардепів від “Слуги народу”

Народними депутатами від “Слуги народу” замість Андрія Костіна, якого призначили генеральним прокурором, і Ольги Совгирі, що стала суддею Конституційного суду, стануть Артем Михайлюк та Олександр Васюк. Про це повідомила...

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