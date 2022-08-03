У Пентагоні спростовують заяви РФ про знищення шести українських HIMARS

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У міністерстві оборони США заперечили заяви Російської Федерації про те, що сили РФ знищили шість із переданих Україні ракетних систем HIMARS.

Про це інформує Reuters із посиланням на речника Пентагону Тода Брессіла.

“Нам відомо про ці останні заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу, і вони вкотре відкрито неправдиві”, – сказав він.

Брессіл додав, що українські військові застосовують передані HIMARS “із вражаючою точністю та ефективністю”.

У РФ заявляли також про нібито знищення внаслідок російських ударів п’яти пускових установок для протикорабельних ракет Harpoon і трьох десятків гаубиць M777.

Нагадаємо, 1 серпня міністр оборони України повідомив про прибуття ще чотирьох HIMARS. Також США цього дня оголосили новий пакет допомоги для України, до нього входять 75 тисяч снарядів калібру 155 мм і “додаткові снаряди” для систем HIMARS.

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