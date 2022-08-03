ССО показали фрагмент бойового завдання: вночі, у воді, на гумовому човні. ВІДЕО

У Силах спеціальних операцій показали фрагмент бойового завдання своїх воїнів. Ця вилазка відбувалася в цілковитій темряві, доводилося переправлятися через річку на гумовому човні.

Відео поширила пресслужба цього окремого роду ЗСУ увечері в середу, 3 серпня.

“Унікальні кадри: воїни ССО України під час роботи. Доставка в район виконання завдання відбулася водним шляхом вночі у цілковитій темряві”, – йдеться в описі до відео.

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