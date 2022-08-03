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СБУ накрила мережу агентів ФСБ у кількох областях України

03/08/2022 17:46

Служба безпеки України викрила і затримала членів агентурної мережі російської ФСБ, які працювали в декількох областях нашої держави.

Про це у середу, 3 серпня, інформує пресцентр української спецслужби.

Зрадники збирали і передавали окупантам інформацію військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Керівником групи виявився житель Одеси на псевдо “Професор”. Його завербувала ФСБ.

“На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, які отримували грошову винагороду. Таким чином, він став резидентом, який підшукував для фсб потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню”, – розповіли в українській спецслужбі.

Ворогів цікавила інформація про дислокацію центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України.

Під час спецоперації СБУ задокументувала факти, як “Професор” отримував і відпрацьовував завдання росіян зі збору інформації на Одещині. Зокрема:

  • про сили протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів і артилерії в області;
  • про укріплення та специфіку об’єктів СБУ та ОК “Південь”;
  • про суспільно-політичну обстановку в обласному центрі.

СБУ також задокументувала факти неодноразового отримання грошової винагороди, відео- та фотозйомки місць розташування військових підрозділів. Для цього керівник агентурної мережі за кошти ФСБ купив спеціальний гаджет.

Спецслужба затримала зрадника на гарячому – він якраз проводив дорозвідку навколо Одеської військової адміністрації.

В СБУ додали, що затримали ще одного агента мережі – в Івано-Франківській області.

За даними спецслужби, зловмисник мав зібрати дані про:

  • місця розташування на території області військових об’єктів;
  • переміщення військової техніки ЗСУ в бік фронту;
  • місцезнаходження і режим блокпостів;
  • розташування і діяльність регіональних “центрів прийняття рішень”.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу -державна зрада.

Також тривають слідчі дії, встановлюється все коло осіб, причетних до цієї мережі, і проводяться заходи для притягнення їх до відповідальності.

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Україна

СБУ накрила мережу агентів ФСБ у кількох областях України

Служба безпеки України викрила і затримала членів агентурної мережі російської ФСБ, які працювали в декількох областях нашої держави. Про це у середу, 3 серпня, інформує пресцентр української спецслужби. Зрадники збирали і...

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