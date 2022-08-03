Росіяни масовано штурмували Бахмутський напрямок: ЗСУ все відбили та відкинули їх назад

Фото: тг Володимир Зеленський

Сьогодні протягом дня росіяни масовано штурмували Бахмутський напрямок, але Сили оборони України всі спроби штурму відбили та відкинули окупантів назад.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 3 серпня.

Так, окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

“Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад”, – йдеться у зведенні.

Крім того, на Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

“Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов”, – додали в ГШ.

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