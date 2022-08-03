“Росіян розриває на шматки”: снайпери ДШВ задоволені гвинтівками Barrett в бою

Військовослужбовці одного із підрозділів ДШВ, які виконують бойові завдання на Слов’янському напрямку, розповіли про успіхи у снайперській і контрснайперській боротьбі з окупантами завдяки надходженню сучасних зразків західного озброєння в підрозділи ЗСУ.
Їхні розповіді переповіла пресслужба Міноборони України в середу, 3 серпня.
Так, ці фахівці озброєні американськими далекобійними снайперськими гвинтівками M171 та M107 A1 (50 BMG) Barrett калібром 12,7×99 мм.
“Аналогів такої зброї у росіян немає. Тому більшість дуелей із нашими снайперами, озброєними гвинтівкою Barrett, вони програвали!” – кажуть наші захисники.
Це універсальна й потужна зброя, її можна ефективно застосовувати в класичному снайперському полюванні, в засідках, знешкоджувати технічні засоби ворога, при укріплені позиції.
“Коли вели вогонь із гвинтівок Barrett по ворожих БТРах на відстані до 1 км, екіпажі рашистів розривало на шматки, а самі БТР загорялись”, – розповідає десантник-снайпер Володимир.
“Для нас потужна зброя союзників — додаткова можливість завдати ворогу суттєвих втрат і захистити себе від його підступних дій. Barrett на наших позиціях психологічно пригнічує і деморалізує окупантів, а нам додає впевненості і рішучості в бою”, – каже інший військовий.
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