Скріншот із відео

Нацгвардійці встановили прапор України на найвищій точці Святогірська Донецької області – на пам’ятнику Артему.

Про це надвечір у середу, 3 серпня, повідомили в Північному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

“Наші захисники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга – символа державного суверенітету”, – йдеться в описі до відео.

Відео – за посиланням.

Попередньо відомо, що прапор встановлювали гвардійці батальйону імені генерала Кульчицького.

Додамо, що міністерство оборони Російської Федерації 6 червня оголосило про повний контроль над містом Святогірськ і Святогірською лаврою.8 червня в Інституті вивчення війни підтвердили, що російські війська просунулися до міста, але визнали, що невідомо, чи повністю захопили Святогірськ.

9 червня українські ЗМІ стверджували, що російські війська захопили частину міста, а інша західна частина все ще перебуває під контролем України.

На карті бойових дій Святогірськ має таке місце:

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