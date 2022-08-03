На Житомирщині псевдоволонтер “заробив” на небезпечних бронежилетах ₴800 тисяч, – СБУ

У Житомирській області правоохоронці викрили псевдоволонтера, що продавав військовослужбовцям неякісні бронежилети та заробив на цьому 800 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба Управління СБУ у Житомирській області.

“На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили співзасновника місцевої громадської організації на виготовленні та збуті неякісних бронежилетів на мільйон гривень у воєнний час.

Експертиза підтвердила, що під виглядом бронежилетів 4 та 5 класу захисту зловмисник продавав саморобні плитоноски, що не відповідають вимогам нормативів якості захисту і не гарантують безпеку”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, через спеціально створений телеграм-канал своєї громадської організації чоловік рекламував бронежилети, які начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі та гарантують захист від автоматичної зброї.

Досудовим розслідуванням установлено, що насправді елементи захисту були виготовлені кустарним способом із низькоякісних металевих пластин, які фігуранту справи, що “прикривався” волонтерством, безплатно надали підприємці каменеобробної галузі Житомирського району.

Інші місцеві комерсанти безкоштовно “нарізали” ці пластини під необхідні для плитоноски розміри. Чохли для “бронеплит” сумнівної якості він купував оптом по 200 грн за одиницю.

Водночас, зауважують в СБУ, житомирські підприємці, до яких ділок звертався по “сприяння”, були переконані, що надають благодійну допомогу українським військовослужбовцям.

Зазначається, що шахрай збував неякісні бронежилети як поштучно родичам мобілізованих, так і гуртом – представникам волонтерських організацій Житомирщини та Київщини, які займаються допомогою бійцям тероборони і ЗСУ.

За один такий кустарний “бронежилет”, який прострілюється кулями наскрізь, ділок отримував від 250 до 270 доларів – при його фактичній собівартості у декілька сотень гривень.

“Оперативники задокументували, що за декілька місяців шахрай збув неякісної амуніції щонайменше на 800 тисяч гривень”, – підсумували в СБУ.

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