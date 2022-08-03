На Запорізькій АЕС були порушені всі заходи ядерної безпеки, – МАГАТЕ

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Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС, яка опинилася під контролем російських загарбників. Зокрема щодо забезпечення заходів ядерної безпеки.

Про це інформує Associated Press.

За словами Гроссі, на Запорізькій АЕС були порушені “всі заходи ядерної безпеки”, адже станція перебуває в зоні активних бойових дій і зазнала обстрілу на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Глава МАГАТЕ зазначив, що склалася “парадоксальна ситуація”, коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати ядерними операціями.

За його словами, це призводить до неминучих “моментів тертя та ймовірного насильства”.

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Через російське вторгнення було перервано ланцюг постачання обладнання та запасних частин на Запорізьку АЕС, тому в МАГАТЕ не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно для безпечної роботи.

До того ж, зазначив посадовець, на території ЗАЕС багато ядерного матеріалу, і потрібно пересвідчитися, що він перебуває під захистом.

“Якщо зібрати все це разом, ви отримаєте сукупність речей, які не повинні відбуватися на жодному ядерному об’єкті.

І ось чому я з першого дня наполягав на тому, щоб ми мали змогу поїхати туди, щоб провести оцінку безпеки, провести ремонт і надати допомогу, як ми вже зробили в Чорнобилі“, – сказав глава МАГАТЕ.

Запорізька АЕС тимчасово захоплена російськими військами 4 березня. На її території перебуває велика кількість військової техніки та близько 500 військових РФ. “Енергоатом” заявляв, що ЗАЕС фізично контролюється російськими військами, але працює в енергосистемі України.

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