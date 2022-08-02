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Зеленський переговорив зі Столтенергом

02/08/2022 15:48

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці.

Про це повідомила пресслужба ОПУ у вівторок, 2 серпня.

“Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Президент окремо обговорив з Генеральним секретарем Альянсу стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.

Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям.

Глава держави також запросив Генерального секретаря НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.

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Україна

Зеленський переговорив зі Столтенергом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Генсек Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці. Про це повідомила пресслужба ОПУ у вівторок, 2...

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