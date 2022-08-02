В російській армії почастішали конфлікти на етнічному ґрунті, – ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

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Після зміцнення позицій Збройних сил України в армії Російської Федерації почастішали конфлікти на етнічному ґрунті.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 2 серпня, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, перехоплена СБУ.

Окупант розповідає, як п’яний тувинець із 55-ї бригади РФ відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону.

“Потерпілий” у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55-ї бригади для “показового приборкання” непокірних.

“Вони на БТРі приїхали, нах**, трьох затрьохсотили, нах**, чи скільки там… Решту всіх на коліна поставили і сказали: “Просить пробачення, пі**ри, поки ми вас тут всіх не розху**или, коротше”, – сказав загарбник

Як відзначили в пресслужбі, зважаючи на попередні перехоплення у війську окупантів з’явилася тенденція до самознищення.

А решті, хто залишиться, українські захисники допоможуть ліквідуватися на полі бою.

Як відомо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу – тувинець.

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