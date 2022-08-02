Трамп видав скандальну заяву про “відмову” України від Криму та НАТО: Банкова зреагувала

Президент США Дональд Трамп. ФОТО: Kevin Lamarque/Reuters

В офісі президента Володимира Зеленського відреагували на скандальну заяву колишнього глави Білого дому Дональда Трампа, який стверджує, що відмова України від Криму і НАТО нібито могла запобігти повномасштабному вторгненню РФ.

Як написав у себе в твітері радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у вівторок, 2 серпня, подібні висловлювання є нічим іншим, як російською пропагандою.

За його словами, насправді жодні поступки кремлівському режиму не могли запобігти його нападу на Україну, оскільки російський диктатор Володимир Путін ніколи не змириться з її незалежністю.

“Росія не напала б на Україну , якби та відмовилася від НАТО та Криму!” — абсурдний російський пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Росія напала, бо хоче знищувати Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам”, — закликав Подоляк.

«RF would not attack if 🇺🇦 had renounced NATO and Crimea!» — an absurd ru-propaganda stamp repeated by some Western politicians. For what? 🇷🇺 attacked because it wants to destroy Ukraine, kill children, frighten Europe with its cruelty. No need to look for excuses for non-humans. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 2, 2022

Нагадаємо, що 1 серпня в ефірі американського телебачення Трамп заявив, що якби його переобрали на другий термін, то російський диктатор Володимир Путін не розпочав би повномасштабне вторгнення в Україну.

“Він не зміг би цього зробити, якби я був. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна — ред.) мають укласти угоду. Вони могли б відмовитись від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: “Добре, ми не приєднуватимемося до НАТО“, і мали б країну, тому що, я вважаю, Путін хотів укласти угоду”, — сказав Трамп.

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