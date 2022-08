Трамп видав скандальну заяву про “відмову” України від Криму та НАТО: Банкова зреагувала

В офісі президента Володимира Зеленського відреагували на скандальну заяву колишнього глави Білого дому Дональда Трампа, який стверджує, що відмова України від Криму і НАТО нібито могла запобігти повномасштабному вторгненню РФ.

Як написав у себе в твітері радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у вівторок, 2 серпня, подібні висловлювання є нічим іншим, як російською пропагандою.

За його словами, насправді жодні поступки кремлівському режиму не могли запобігти його нападу на Україну, оскільки російський диктатор Володимир Путін ніколи не змириться з її незалежністю.

“Росія не напала б на Україну , якби та відмовилася від НАТО та Криму!” — абсурдний російський пропагандистський штамп, який повторюють деякі західні політики. Навіщо? Росія напала, бо хоче знищувати Україну, вбивати дітей, лякати Європу своєю жорстокістю. Не треба шукати виправдання нелюдам”, — закликав Подоляк.

«RF would not attack if 🇺🇦 had renounced NATO and Crimea!» — an absurd ru-propaganda stamp repeated by some Western politicians. For what? 🇷🇺 attacked because it wants to destroy Ukraine, kill children, frighten Europe with its cruelty. No need to look for excuses for non-humans.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 2, 2022