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Росія вдарила по Миколаєву зі “Смерчів” та систем С-300

02/08/2022 11:00

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню “Смерч” і систем С-300.

Про це вранці у вівторок, 2 липня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», інший – ракетами типу С-300”, – написав він у телеграмі.

За його даними, через російські атаки пошкоджено гуртожиток одного з університетів.

“В момент влучання в приміщенні перебував охоронець будівлі, який зазнав поранення”, – уточнив Кім.

Також через російські обстріли Миколаєва пошкоджені житлові будинки.

Зі слів мера міста Олександра Сєнекевича, під обстріли потрапили два райони міста.

“Зруйнований студентський гуртожиток, пошкоджені дві багатоповерхівки (вікна та дах), вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталась пожежа”, – написав він у ТГ.

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